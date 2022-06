Addio UFFICIALE: arriva il comunicato della Juventus

Ufficiale l’addio alla Juventus e il trasferimento a titolo definitivo: arriva il comunicato del club bianconero, tutte le cifre dell’affare

Ora c’è anche la conferma ufficiale della Juventus. Merih Demiral ha detto definitivamente addio ai torinesi ed è tornato a titolo definitivo all’Atalanta. La ‘Dea’, dopo qualche tentennamento, si è convinta a fare uno sforzo ed esercitare l’opzione del diritto di riscatto da 20 milioni di euro concordata precedentemente con la ‘Vecchia Signora’.

Ieri gli orobici hanno rilasciato un annuncio e, poco fa, è arrivata anche la conferma del club bianconero tramite un comunicato contenente tutte le cifre dell’affare. Di seguito la nota rilasciata dalla Juventus sul proprio sito: “Juventus Football Club S.p.A. comunica che la Società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 6 agosto 2021, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Merih Demiral – si legge -, per un corrispettivo di 20 milioni di euro pagabile in 4 esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni di euro al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale”.

Calciomercato, UFFICIALE Demiral all’Atalanta: il comunicato della Juventus

La Juventus, inoltre, specifica che “l’accordo prevede un premio a favore di Juventus del 10% del maggiore corrispettivo derivante da eventuale futura cessione (temporanea o definitiva) del diritto alle prestazioni del calciatore ad un club terzo rispetto a quanto già pagato da Atalanta a Juventus. Questa operazione genera un effetto economico positivo di circa 11,2 milioni di euro”.