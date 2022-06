“Mai alla Juventus”: la decisione fa saltare tutto

La Juventus si prepara a rinforzare la rosa con colpi importanti. Ma la dichiarazione del calciatore fa saltare tutto

La Juventus vuole tornare subito a vincere e per farlo dovrà muoversi bene in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri stanno sondando diversi terreni per portare alla corte di Massimiliano Allegri giocatori importanti che possano alzare il livello della rosa.

I reparti da rinforzare sono diversi, uno tra tutti la difesa, che dopo l’addio di Chiellini e i corteggiamenti a de Ligt avrà bisogno di nuovi innesti. A spiazzare la Juventus è però la decisione del centrale finito nel mirino, che sembrerebbe non voler indossare la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, la confessione di Koulibaly fa saltare il colpo

In casa Napoli questa sembrerebbe essere la stagione degli addii. Dopo Insigne e probabilmente Mertens, anche il futuro di Koulibaly continua a essere in bilico, visto il contratto in scadenza nel 2023. Sulle tracce del centrale partenopeo c’è la Juventus, che viene però smontata dal giocatore stesso.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, Koulibaly avrebbe confessato ad alcuni amici: “Mai alla Juventus”. Così l’attaccamento alla maglia e ai tifosi del Napoli sembrerebbe prevalere per il difensore, che elimina dalle pretendenti per il suo futuro i bianconeri.