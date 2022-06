Addio Rabiot e scambio in Premier: richiesta monstre

Il futuro di Adrien Rabiot sarà con ogni probabilità lontano da Torino: super scambio all’orizzonte per il centrocampista francese

Non è un mistero che la Juventus, dopo una delle stagioni più deludenti della recente storia bianconera, punti a rilanciarsi subito nell’elite del calcio italiano ed europeo. Per farlo, però, molto passerà dall’attuale sessione di calciomercato nella quale sono previsti cambiamenti importanti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri. Se in uscita hanno già detto addio alla Juventus Chiellini, Dybala e Bernardeschi, in entrata pare sempre più vicino il grande ritorno nella Torino bianconera di Paul Pogba.

Il francese è stato a lungo un obiettivo della dirigenza juventina e l’estate 2022, salvo clamorose sorprese, registrerà l’inizio della seconda avventura dell’ormai ex Manchester United in quel di Torino. Il nodo da sciogliere per il cluh di Andrea Agnelli, però, negli ultimi giorni è diventato Adrien Rabiot.

Scambio con il Newcastle: la Juve fiuta il colpaccio

Un contratto in scadenza l’anno prossimo ed il pesante ingaggio da 7 milioni netti a stagione, combinati a prestazioni non sempre convincenti, spingono la ‘Vecchia Signora’ a ricercare una squadra per la cessione del francese. Rabiot, valutato 15-20 milioni dalla Juve, è stato accostato a diverse società ma adesso chi potrebbe avere la meglio è il Newcastle che già in passato aveva sondato il terreno per l’ex PSG. Nel corso della stagione gli scout dei ‘Magpies’ sono venuti all’Allianz Stadium per assistere da vicino alle prestazioni di Rabiot.

La Juventus proverebbe a piazzare il colpo Bruno Guimaraes inserendo proprio Rabiot, più 20 milioni cash, per regalare ad Allegri il centrocampista brasiliano. La risposta del club inglese, però, rischia di gelare gli animi in quel di Torino: oltre a Rabiot, il Newcastle chiede non meno di 40 milioni di conguaglio per eventualmente sedersi e trattare. Solo una proposta irrinunciabile puà portare Guimaraes lontano da club inglese.

Una situazione complicata ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti: il futuro di Adrien Rabiot resta sotto la lente di ingrandimento.