Maldini di rabbia, si ‘vendica’ su Mourinho: offerta improvvisa

Il Milan vede allontanarsi un obiettivo ed è subito pronto a vendicarsi: Maldini mette i bastoni tra le ruote a Mourinho

Il calciomercato estivo è imprevedibile e nulla può mai essere dato per scontato. Dopo la vittoria dello scudetto il Milan ha messo nel mirino diversi giocatori per alzare il livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Per il centrocampo l’obiettivo nel mirino sembrerebbe essere Renato Sanches, centrocampista del Lille con contratto in scadenza nel 2023.

Il portoghese però sembrerebbe allontanarsi col possibile inserimento del PSG. Così i rossoneri potrebbero virare su un centrocampista in Serie A e rovinare i piani di José Mourinho e della Roma.

Calciomercato Milan, virata su Frattesi: sfida alla Roma

Il futuro di Davide Frattesi è tutto da decidere in questa sessione di calciomercato estiva. Il talento del Sassuolo dopo un’ottima stagione è finito nel mirino di molti top club, in particolare della Roma, che vorrebbe riportarlo nella capitale dove è cresciuto. A rovinare i piani dei giallorossi però potrebbe essere il Milan di Stefano Pioli.

L’obiettivo per il centrocampo del Milan era Renato Sanches, portoghese in uscita dal Lille. Ma l’inserimento del PSG potrebbe non lasciare scampo al Milan e far saltare tutto. Così i rossoneri potrebbero tornare a guardare con interesse proprio il profilo di Davide Frattesi, complicando i piani della Roma che è già in trattativa avanzata col Sassuolo.