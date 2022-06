Nuova cessione per l’Inter: accordo di massima tra le parti

L’Inter apre alla cessione: intesa di massima tra le parti per il prestito e affare verso la chiusura

L’Inter sta portando avanti diverse trattative di mercato e al momento è la squadra italiana più attiva in questo inizio di sessione estiva.

I nerazzurri hanno già trovato l’intesa per il trasferimento di Asllani dall’Empoli e per quello di Bellanova dal Cagliari. Due rinforzi preziosi e di grande prospettiva per la rosa di Simone Inzaghi. Ovviamente con il primo piano su Lukaku e Dybala, due trattative che sono in una fase molto calda e cruciale. Intanto Beppe Marotta lavora anche sul fronte uscite e dopo Ranocchia sta per arrivare il momento di Ionut Radu. Il portiere rumeno è finito nel mirino della neopromossa Cremonese che si avvicina a grandi passi verso l’accordo con i nerazzurri.

Radu verso la Cremonese: intesa di massima

Oggi si registra un grande passo in avanti nella trattativa. L’agente di Radu, Oscar Damiani, ha incontrato il dirigente della Cremonese, Ariedo Braida nella sede dell’Inter. L’intesa di massima tra i club è stata trovata e adesso si aspetta il si definitivo del giocatore. Si va verso la formula del prestito che regalerà a Massimiliano Alvini il nuovo portiere per la prossima stagione.