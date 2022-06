L’Inter così rischia di perdere Dybala: va alla rivale

L’Inter vorrebbe chiudere Paulo Dybala nelle prossime ore, ma non c’è ancora un accordo definitivo: ora rischia di perderlo

La società nerazzurra è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo: Lukaku sembra ad un passo, mentre la situazione Dybala è ancora in bilico. Il futuro dell’attaccante argentino non è ancora stabilito: così la compagine milanese potrebbe essere superata dalla rivale.

Come svelato dal quotidiano “Il Tempo” Dybala dovrebbe prendere una decisione in tempi brevi per quanto riguarda la sua nuova destinazione. Ci sarebbe anche il Milan con il possibile inserimento del club rossonero per superare la rivale di sempre. La società nerazzurra dovrebbe prima cercare di piazzare gli esuberi, ma al momento tutto tace per quanto riguarda la situazione cessioni. La trattativa con l’Inter non è ancora chiusa del tutto e potrebbe esserci così un colpo di scena incredibile.

Il Milan ha seguito a lungo anche il talentuoso giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. La dirigenza rossonera vorrebbe non andare oltre i 35 milioni di euro, ma la società giallorossa lo valuta almeno il doppio.

Calciomercato, a breve la decisione di Dybala

Al momento non c’è ancora una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala, che vorrebbe tornare protagonista dopo le ultime stagioni altalenanti in maglia bianconera. Il Milan potrebbe così provare la beffa all’Inter preparando l’assalto decisivo visto che il club nerazzurro dovrebbe pensare prima alle cessioni. Infine, la Juventus potrebbe sostituire la “Joya” stringendo il cerchio intorno al suo connazionale, Angel Di Maria, pronto a sbarcare in Serie A mettendo in mostra tutta la sua classe cristallina.