Inter, terminato il vertice con Inzaghi: ecco cosa filtra

L’Inter ha incontrato Simone Inzaghi per discutere del rinnovo e non solo: ecco cosa filtra dal vertice di oggi

Il calciomercato della Serie A ha come grande protagonista l’Inter che dopo la delusione dello scudetto mancato, vuole subito rifarsi costruendo una squadra ancor più competitiva.

In primo piano ci sono le trattative in corso per Lukaku e Dybala ma anche gli accordi raggiunti per gli arrivi di Asllani e Bellanova, due giovanissimi di grande prospettiva per il club nerazzurro. Intanto oggi l’Inter ha incontrato anche il suo allenatore, Simone Inzaghi. Un vertice in merito alle mosse di mercato appena fatte dal club e quelle future. Ovviamente con un’attenzione particolare al ritorno di Romelu Lukaku e al rinnovo dello stesso tecnico. Rinnovo che a breve sarà ufficiale ma per il quale è stato già, di fatto, trovato l’accordo.

Inter, incontro con Inzaghi: risata su Lukaku

Il vertice tra l’Inter e Simone Inzaghi è durato più di tre ore e al termine dell’incontro, l’inviato di calciomercato.it, Giorgio Musso, ha intercettato il tecnico nerazzurro che entrando in macchina ha risposto con una risata alla domanda del possibile ritorno di Romelu Lukaku. Nessuna dichiarazione ma una faccia che certamente esprimeva segnali positivi per i tifosi interisti. Le prossime ore saranno caldissime anche per il rinnovo di Inzaghi e ovviamente per Dybala e Lukaku.