Pirlo ‘aiuta’ la Juve: tentativo per l’esubero bianconero

Possibile tentativo del Karagumruk di Andrea Pirlo per un giocatore in uscita dalla Juventus: tutti i dettagli

“Ho giocato in squadre importanti e ho contatti importanti nel mondo del calcio: se sarà il caso cercherò di sfruttarli al meglio anche per questa nuova esperienza” .

“Anche qui nel calcio turco ci sono giocatori di rilievo. Io, nella mia carriera, ho avuto anche il piacere di giocare al fianco di calciatori turchi. Non mi piace però parlare di giocatori che non sono nel nostro club. Preferisco concentrarci sul nostro team”. Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Karagumruk, Andrea Pirlo ha anticipato le sue possibili mosse sul mercato. Il tecnico ex Juventus proverà sicuramente a sfruttare i suoi contatti in Italia, soprattutto con le sue ex squadre, a partire proprio dai bianconeri, per provare a rinforzare il club turco. Potrebbero così raggiungerlo in Turchia anche suoi ex giocatori alla Juve. E le occasioni non mancano.

Calciomercato Juve, possibile tentativo di Pirlo per Ramsey

Il primo esubero con cui la Juventus sta cercando di separarsi è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese rientrerà dal prestito ai Glasgow Rangers e ha ancora un ricco anno di contratto con il club bianconero. Potrebbe così fare un tentativo Andrea Pirlo, che ha già allenato l’ex Arsenal nella sua unica stagione in bianconero. I principali ostacoli sono però rappresentati dall’elevato ingaggio percepito dal calciatore (circa 7 milioni netti) e dalla sua volontà. Staremo a vedere.