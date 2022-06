De Ligt può andarsene: doppio colpo che fa felice Allegri

La Juventus, in caso di partenza di Matthijs de Ligt potrebbe puntare forte sui profili di Christian Pulisic e Pau Torres: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri deve riscattare quella che è stata la stagione più deludente, sotto tutti i punti di vista, da 11 anni a questa parte.

I bianconeri infatti, nonostante le due finali disputate, non sono riusciti ad alzare trofei viste le sconfitte, sempre ai tempi supplementari, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un’annata decisamente storta per la Vecchia Signora che, in vista della sessione di calciomercato, ha deciso di privarsi di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, arrivato nel lontano 2015 a Torino, era ormai diventato un perno per l’organico e per la tifoseria della Juventus, ma ora tutto è cambiato. Il contratto in scadenza e, di conseguenza, il mancato rinnovo hanno spinto l’argentino verso gli acerrimi rivali proprio dell’Inter per quella che è una trattativa che, se dovesse chiudersi, avrebbe davvero del clamoroso. Non solo, fra i tanti pilastri della squadra c’è senza dubbio Matthijs de Ligt.

Il difensore centrale olandese, arrivato nel 2019 dall’Ajax, potrebbe provare un’altra avventura all’estero con la Premier League che spinge per il suo ingaggio. Il classe 1999 ha una valutazione decisamente elevata e, se il suo “mal di pancia” dovesse protrarsi ancora, la Juventus potrebbe anche decidere di cederlo e lasciare spazio a due nuovi colpi che farebbero felice Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, addio de Ligt: doppio colpo

In caso di partenza di de Ligt, per una cifra sicuramente non inferiore ai 75-80 milioni di euro, la Juventus potrebbe investire per due top player dall’estero. Il primo risponde al nome di Pau Torres, stella del Villarreal che ha eliminato proprio la Vecchia Signora agli ottavi di finale di Champions. Mentre il secondo sarebbe un vecchio pallino della dirigenza bianconera: Christian Pulisic. L’ala americana è sulla lista dei trasferimenti del Chelsea e occhio alla Juventus nel suo futuro.