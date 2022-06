L’agente parla all’uscita dalla sede dell’Inter: triplo annuncio

Le parole dell’agente Giuseppe Riso in uscita dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione all’insegna di tre operazioni di mercato tutte relative all’Inter

Dopo un incontro formale avvenuto negli uffici della sede di Viale della Liberazione con la dirigenza nerazzurra, il procuratore Giuseppe Riso è stato avvicinato dai microfoni dei media. Ad essi ha risposto su tre fronti di mercato diversi, tutti in uscita dal club nerazzurro che ora come non mai ha bisogno di denaro extra nelle casse per far fronte alle esigenze del mercato.

“Stiamo lavorando per Carboni all’Hellas Verona, c’è anche interesse da parte del Cagliari. Quel che conta è che ci sia alla base un progetto che abbia una logica per lui. Una volta che troveremo una quadra ne riparleremo anche col ragazzo”, ha aperto Riso sulla questione legata al trasferimento del giovanissimo esterno sinistro di proprietà dell’Inter. A questo poi ha aggiunto: “Che si tratti di Monza o Fiorentina, non abbiamo parlato di Sensi. Quanto a Gagliardini, resterà in nerazzurro”.

Sulle voci di un possibile colpo in entrata di Pessina dall’Atalanta, l’agente ha risposto col sorriso: “Mi vien chiesto sempre di lui, ma per il momento è ancora troppo presto per parlarne. Certo non smentisco, si tratta pur sempre di mercato. Lo stesso vale per Frattesi“, conclude Riso.