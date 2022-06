Carta Arthur per la Juve: il nuovo scambio in Premier League

La Juventus e l’entourage di Arthur al lavoro per trovare una nuova sistemazione al brasiliano: l’ipotesi di scambio in Premier League. Tutti i dettagli

C’è anche il nome di Arthur in cima alla lista dei partenti della dirigenza della Juventus per questa sessione estiva di calciomercato.

Il club bianconero e lo stesso giocatore sono infatti intenzionati a non proseguire insieme, come annunciato dall’agente del brasiliano Federico Pastorello: “A gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione”. Le parti sono così al lavoro per cercare una nuova sistemazione al giocatore, e la pista più calda resta la Premier League. Non solo per l’Arsenal.

Calciomercato Juve, tentativo in casa Manchester United

Come noto, Arthur è stato vicino all’Arsenal nell’ultimo calciomercato invernale e la pista che porta ai ‘Gunners’ non è ancora sfumata. La Juve e il suo entourage, inoltre, potrebbero proporre l’ex Barcellona anche al Manchester United di ten Hag. Non è da escludere un possibile tentativo dei bianconeri per arrivare a van de Beek, più volte accostato fin dai tempi dell’Ajax. Tuttavia, con l’arrivo di ten Hag il centrocampista olandese sembra destinato a rimanere ai ‘Red Devils’: il tecnico vuole rilanciare uno dei gioielli esplosi proprio sotto la sua guida all’Ajax.