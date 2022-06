Juventus, salta il colpo a centrocampo: rimane al PSG

La Juventus vede sfumare uno degli obiettivi a centrocampo dal PSG: il calciatore vuole rimanere nella capitale francese

Si sta costruendo il futuro della Juventus durante questa sessione estiva di calciomercato, dopo una stagione che è stata evidentemente negativa. I bianconeri dovranno intervenire sul mercato per poter colmare le lacune evidenziate durante la stagione nella rosa di Massimiliano Allegri.

Almeno un rinforzo per reparto sembrerebbe necessario per Allegri, e a centrocampo il mirino dei bianconeri sembrerebbe essersi fermato nel PSG. Il futuro di uno dei centrocampisti del club francese sembrerebbe essere in bilico, ma la decisione del diretto interessato sembrerebbe essere diversa.

Calciomercato Juventus, Danilo Pereira si allontana: vuole rimanere al PSG

Calciomercato estivo della Juventus inizia a infiammarsi in vista dell’apertura ufficiale della sessione estiva. I bianconeri stanno cercando di costruire una squadra che possa tornare a vincere subito dal prossimo anno. Tra i reparti della rosa di Massimiliano Allegri da rinforzare c’è sicuramente il centrocampo, che è stato uno dei reparti più criticati durante la passata stagione.

Così i bianconeri sembrerebbero aver messo nel mirino da tempo Danilo Pereira, centrocampista del PSG che vista la folta concorrenza non sarebbe più una prima scelta. Secondo quanto riportato dal portale ‘Footmercato.net’, il centrocampista portoghese sarebbe stato inserito dal club francese nella lista dei cedibili, ma con un problema. Infatti Danilo Pereira sembrerebbe voler rimanere al Parco dei Principi. Dunque la volontà del giocatore potrebbe essere fondamentale, allontanando anche la Juventus.