De Ligt nel mirino dello United: offerto lo scambio più soldi

La Juventus continua a resistere agli assalti per Matthijs de Ligt, ma il Manchester United mette sul piatto lo scambio più soldi

Il futuro della Juventus si sta costruendo in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri dopo una stagione deludente vogliono subito rimettersi in carreggiata e tornare ad alzare trofei con continuità. Oltre agli acquisti per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri però, attenzione anche alle possibili cessioni.

Ovviamente gli assalti ai big della Juventus non mancano, come a Matthijs de Ligt, difensore finito nel mirino di diversi top club. In particolare a far partire l’assalto al centrale olandese potrebbe essere il Manchester United, che sembrerebbe disposto a mettere sul piatto uno scambio più soldi. La risposta bianconera è immediata.

Calciomercato Juventus, assalto United a de Ligt: sul piatto Dalot più soldi

Il Manchester United è pronto per una nuova rivoluzione. In panchina già c’è stato il passaggio di consegne, con la squadra passata dalla direzione di Rangnick a quella di Ten Hag. Tra i primi obiettivi il tecnico olandese ha ovviamente messo anche Matthijs de Ligt, centrale che ha allenato all’Ajax e che vorrebbe a Old Trafford per migliorare la retroguardia dei ‘Red Devils’.

Così il club inglese sembrerebbe pronto a mettere sul piatto lo scambio con Diogo Dalot, oltre a un compenso economico. Il terzino destro è stato accostato anche alla Roma in questa sessione di calciomercato, ma l’offerta sembrerebbe non convincere la Juventus, che per ora si tiene stretto de Ligt.