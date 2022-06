La Juventus blocca Skriniar: lo scambio rovina i piani dell’Inter

La Juventus blocca Skriniar e complica i piani dell’Inter: fumata nera per il rinnovo, lo scambio con i bianconeri anticipa Marotta

C’è grande fermento nel mercato sui difensori. Marotta ha parlato chiaro, spiegando che sarà un difensore la cessione eccellente dell’Inter.

Il primo nome che viene in mente è quello di Milan Skriniar, cercato dal Paris Saint-Germain e ambito anche a Londra (sia Chelsea che Tottenham). Ma tra i difensori che stanno accendendo l’estate della campagna trasferimenti c’è anche de Ligt: l’olandese è in trattativa con la Juventus per il prolungamento di contratto con ingaggio rivisto al ribasso. Una trattativa non semplice visto che il calciatore dovrebbe accettare un sacrificio economico di un certo tipo ed è per questo che in casa bianconera preparano anche piani alternativi.

Uno di questi potrebbe incrociarsi proprio con i piani dell’Inter su Skriniar e porta direttamente a Parigi. Come detto il Psg è una delle società che è alla ricerca di difensori e la Juventus potrebbe metterne uno sul piatto.

Calciomercato Juventus, scambio con il Psg per de Ligt

L’idea della società bianconera è offrire de Ligt al Psg nel caso in cui arrivasse la fumata nera sul rinnovo. L’olandese potrebbe rientrare in uno scambio con Verratti con la società transalpina che dovrebbe aggiungere anche un conguaglio economica per pareggiare le valutazioni dei due calciatori.

Un affare che eliminerebbe il ‘problema’ rinnovo de Ligt per la Juventus, consentirebbe ad Allegri di disporre di un centrocampista importante come Verratti e al contempo bloccherebbe Skriniar. Questo, ovviamente, andrebbe a complicare i piani di Marotta che, come più volte spiegato, deve unire le esigenze tecniche con quelle di bilancio. Una cessione eccellente è necessaria per l’Inter e la trattativa con il Psg per lo slovacco è avviata: la Juventus prova a inserirsi, complicando le strategie nerazzurre.