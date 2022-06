Svolta Milan, Botman dimenticato: bastano 5 milioni

La telenovela Botman continua ad essere centrale nel mondo Milan. Ecco le ultimissime novità sul futuro del difensore olandese

Il Milan insegue Sven Botman da moltissimi mesi. Il calciatore non ha mai negato di apprezzare la destinazione italiana, ma d’altro canto il Newcastle non si è mai arreso, rimanendo sempre in corsa grazie al potere economico della nuova proprietà targata Bin Salman.

La vera notiva sul fronte Botman riguarda il Lille. Stando a quanto riporta ‘Foot Mercato’, il club francese sarebbe già corsi ai ripari, ipotizzando la sua cessione. Per questo motivo si sarebbe fiondata su Ahmetcan Kaplan, giovane centrale del Trabzonspor. Il classe 2003 ha già fatto registrare 13 presenze nella Super Lig turca, dimostrando una notevole precocità.

Il suo prezzo è di 5 milioni e sarebbe un tipico acquisto in stile Lille. Sempre secondo il portale, non ci sarebbero solo i francesi sul difensore. Wolfsburg e Eintracht Francoforte avrebbero messo gli occhi su di lui, attirati dall’età e dall’esperienza maturata in stagione.

Kaplan spinge Botman al Milan

Queste voci non fanno altro che alimentare le possibilità di un addio di Botman. Una società lungimirante come il Lille non vuole certo farsi trovare impreparata e probabilmente conosce la volontà dell’olandese di lasciare la Francia per tentare un salto di qualità.

I rossoneri continuano a monitorare la situazione, in attesa di una risposta definitiva sia del calciatore che del club. Vedremo come evolverà quest’intricata trattativa nelle prossime settimane.