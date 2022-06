Assalto in casa Real Madrid: ancora sfida Inter-Roma

Inter e Roma continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato: pronto l’assalto in casa Real Madrid per il colpo nel reparto arretrato

Il top può lasciare in estate la compagine guidata da Carlo Ancelotti: così si sono già fiondate Inter e Roma per riuscire a provare l’assalto decisivo in casa Real.

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” il difensore spagnolo del Real Madrid, Nacho, potrebbe così pensare all’addio visto il contratto in scadenza nel 2023. Negli ultimi anni è diventato un protagonista assoluto venendo impiegato in diverse posizioni nella retroguardia dei ‘blancos’: ha lavorato duramente conquistando la titolarità inamovibile e non è una cosa da poco in uno dei top club del mondo.

Inter e Roma si sfidano, Nacho nel mirino

Inter e Roma potrebbero pensare al colpo in difesa in vista della prossima stagione come riferito da Eduardo Inda. Un motivo in più per rinforzare il reparto arretrato delle due compagini italiane con un profilo di livello internazionale, sempre titolare negli ultimi anni con la maglia celebre del Real Madrid. Con il contratto in scadenza nel 2023 e con l’arrivo di Rudiger, Nacho potrebbe pensare all’addio immediato in estate. Lo stesso difensore spagnolo vorrebbe così provare una nuova avventura anche in un campionato competitivo, come la Serie A. Il centrale difensivo potrebbe così essere ancora protagonista all’età di 32 anni per terminare alla grande la sua carriera ricca di successi.