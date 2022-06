Inter, è arrivato Mkhitaryan: visite mediche e firma

Inizia la nuova avventura di Henrikh Mkhitaryan con l’Inter. L’armeno è arrivato al Coni per le visite mediche e poi ci sarà la firma

Addio Roma e nuovo inizio all’Inter per Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista armeno dopo aver conquistato la Conference League con Mourinho, ha deciso di non rinnovare il contratto con i giallorossi e accettare l’offerta dell’Inter, dove potrà tornare a giocare la Champions League.

Per Mkhitaryan forse le pratiche per il prolungamento del contratto in casa Roma sono iniziate troppo tardi e il giocatore ha preferito il futuro in nerazzurro rispetto a quello nella capitale. L’armeno oggi a Milano è arrivato per svolgere le visite mediche al Coni e poi come di consueto ci sarà la firma sul contratto. Dunque parte oggi la nuova avventura di Mkhitaryan in nerazzurro. Un primo colpo per Simone Inzaghi che farà sicuramente comodo durante la stagione, non come prima scelta, ma come una seconda linea importante, visti anche i tanti impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia.