Arteta non ci rinuncia: assalto e anticipo a Juventus e Milan

Nel calciomercato estivo che sta per aprirsi il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta non vuole rinunciare a un colpo: Juve e Milan ko

C’è delusione in casa Arsenal per la mancata qualificazione in Champions League, sfumata all’ultima giornata. I ‘Gunners’ adesso vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Arteta per cercare di arrivare almeno al quarto posto nella prossima stagione. Come in Italia, anche il club inglese è già al lavoro per capire le mosse da effettuare nel calciomercato estivo.

Tra le priorità del tecnico Arteta sembrerebbe esserci un calciatore che sarebbe nel mirino anche di Juventus e Milan. L’Arsenal è pronto a tutto pur di mettere a segno il colpo a parametro zero dal Real Madrid.

Calciomercato, Arteta vuole a tutti i costi Isco: Juventus e Milan KO

Il futuro di Isco è ancora tutto da decidere. Per ora per lo spagnolo c’è una sola certezza, quella che lascerà il Real Madrid a parametro zero a fine giugno. Ovviamente su di lui hanno puntato il mirino i migliori club europei, tra cui anche Juventus e Milan, che lo osservano con interesse da tempo.

Chi però sembrerebbe volere a tutti i costi Isco sembrerebbe essere l’Arsenal. Infatti Arteta vorrebbe inserire lo spagnolo al centro del nuovo progetto dei ‘Gunners’, così da farlo tornare protagonista dopo qualche tempo in ombra nei ‘Blancos’. Dunque la mossa dell’Arsenal potrebbe portare Isco a vestire la maglia dei ‘Gunners’, facendo sfumare l’obiettivo anche di Juventus e Milan.