Monza-Inter, Galliani arriva nella sede nerazzurra: asse bollente

Un vero via vai nella sede dell’Inter in questa fase di calciomercato estivo: Adriano Galliani scalda l’asse tra i nerazzurri e il Monza

Che il Monza sogni in grande ormai si era capito, e dopo la promozione in Serie A il club brianzolo si prepara a una sessione estiva di calciomercato scoppiettante. Saranno diversi i reparti che avranno bisogno di nuovi innesti, ma Berlusconi e Galliani sembrano pronti a far sognare i tifosi del Monza.

In particolare oggi Adriano Galliani è arrivato nella sede dell’Inter, dove ha esordito con un simpatico: “Non mi fanno entrare perché sono del Milan”. Con i nerazzurri Galliani parlerà di diversi obietti del Monza.

Calciomercato Monza, Galliani nella sede dell’Inter: Pinamonti, Sensi e Pirola gli obiettivi

Il Monza si muove sul mercato e lo fa partendo dalla sede dell’Inter. Infatti oggi Adriano Galliani si è presentato nella sede nerazzurra per parlare di diversi obiettivi dei brianzoli. Il primo potrebbe essere Andrea Pinamonti, attaccante che piace molto al Monza. Il secondo invece sarebbe Stefano Sensi, centrocampista già accostato ai brianzoli in inverno. Infine anche il futuro di Lorenzo Pirola, protagonista della scalata verso la Serie A, sarà stato uno degli argomenti trattati tra Galliani e la dirigenza interista.