Inter, ora è UFFICIALE: firmato il contratto coi nerazzurri

Il calciatore ha prolungato il contratto con l’Inter per un’altra stagione, trapela contentezza per l’ennesima esperienza in nerazzurro

Il mercato dell’Inter corre veloce anche internamente alle proprie mura. Proprio nelle scorse ore è stato comunicato in via ufficiale il raggiungimento dell’accordo che lega il portiere alla causa nerazzurra per un’altra stagione sportiva.

Alex Cordaz è stato accolto assieme ai suoi agenti negli uffici della sede di Viale della Liberazione per discutere di un accordo su cui non ci sono mai stati dubbi. Il prolungamento di contratto decorrerà dal prossimo luglio sino alla fine di giugno 2023, momento in cui probabilmente il trentanovenne trevigiano lascerà definitivamente l’Inter.

Nonostante non abbia collezionato presenze nel corso della passata stagione, il portiere resta un collante nell’ambiente dello spogliatoio. Al termine dell’incontro con la dirigenza, ha anche espresso tutta la sua contentezza per la riconferma. Ai microfoni dei media presenti ha anche tenuto a puntualizzare il proprio entusiasmo per il ritorno di Lukaku, per il quale manca soltanto la firma ufficiale.