Juve a bocca aperta: offerta definitiva da 70 milioni più bonus

La Juventus è quasi definitivamente fuori dai giochi per il top player

Con l’imminente arrivo di Pogba la Juventus ha trovato il centrocampista ideale per fare il salto di qualità nel reparto. Tra i vari nomi emersi prima della definizione dell’affare c’era anche Frenkie de Jong, in uscita dal Barcellona.

Il suo futuro però, difficilmente sarà in bianconero. Non solo per Pogba, ma anche perchè il Manchester United è tornato alla carica. Le sue parole sui problemi tattici con Xavi rieccheggiano ancora nel mondo blaugrana e l’arrivo di Ten Hag in Premier League (suo allenatore all’Ajax) potrebbero spingerlo verso il trasferimento.

Le cifre in ballo sono altissime, completamente fuori portata anche per una società dalle grandi disponibilità economiche come la Juventus. I bianconeri hanno deciso di guardare più al mercato dei parametri zero, anche perchè il grande investimento è stato fatto su Dusan Vlahovic.

De Jong-United: affare possibile, Juventus esclusa

Stando a quanto riporta ‘Sport’, la prima offerta di 60 milioni dei Red Devils era stata bellamente rispedita al mittente dal Barcellona. La base da cui partire a trattare sarebbe di ben 75 milioni di euro. Per il ‘Guardian’, però, il club britannico è pronto a spingersi anche fino a 70 milioni pur di avere de Jong tra le sue fila.

La sensazione è che ci siano buone possibilità di esito positivo nell’affare, ma non per questo lo United si sta impuntando esclusivamente su di lui. Ten Hag rivorrebbe fortemente de Jong, ma al momento si stanno valutando anche delle alternative. Tra queste rientra anche Christian Eriksen, pronto a rimettersi in gioco in grandi palcoscenici. Per gli altri reparti spunta invece il nome di Antony, altro pupillo del tecnico olandese.