Juventus, erede Chiellini dal Barcellona

La Juventus cerca rinforzi in difesa e potrebbe aver trovato l’erede di Giorgio Chiellini: difensore del Barcellona nel mirino

In questa sessione estiva di calciomercato la Juventus ha dovuto già dire addio a diversi membri che sono stati importanti per la rosa bianconera. Oltre a Paulo Dybala, numero 10 con il quale non si è trovato l’accordo per il rinnovo, anche il capitano Giorgio Chiellini ha deciso di lasciare la Juventus per provare un’esperienza nuova in MLS.

Così adesso i bianconeri sono pronti a investire sul mercato, cercando un degno erede del centrale difensivo, che possa colmare la lacuna nella retroguardia. Il profilo giusto per la Juventus potrebbe arrivare dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, Lenglet possibile erede di Chiellini

Il futuro della Juventus si costruisce in questa sessione di calciomercato estiva. I bianconeri sono infatti alla ricerca di diversi rinforzi per colmare le lacune presenti all’interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In particolare sembrerebbero servire nuovi innesti in difesa, soprattutto dopo l’addio di Giorgio Chiellini.

Il profilo giusto come centrale di difesa della Juventus, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, potrebbe essere Clement Lenglet, difensore in uscita dal Barcellona. Il centrale francese sarebbe stato messo sul mercato dai catalani, così i bianconeri potrebbero tornare alla carica per acquistarlo e trovare un nuovo centrale difensivo per Allegri.