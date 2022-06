Colpo Neymar: le cifre folli per la Juventus

Il nuovo sogno della Juventus sul fronte calciomercato si chiama Neymar: le cifre per il colpo da urlo dei bianconeri, la suggestione

Secondo “insider” la Juventus è pronta a discutere con il PSG del possibile acquisto di Neymar jr. visto che non è riuscito a conquistare i tifosi parigini finora durante la sua avventura sotto la Tour Eiffel.

Come svelato dagli insider su Twitter per Neymar la Juventus è pronta ad imbastire un operazione col PSG da 70 milioni + bonus. Inoltre, ci sarebbe un prestito oneroso di 15 milioni con diritto di riscatto fissato a 55 milioni dilazionati. Infine, al termine della stagione le parti potrebbero aggiornarsi per prolungare il prestito per un altro anno.

In caso di prestito più lungo per un altro anno la cifra del riscatto si abbasserebbe sui 40 milioni di euro circa. Come riportato dagli insider lo stipedio del campione brasiliano potrebbe essere di 10 milioni pagati dal PSG, 8 dalla Juve e 8 di bonus totali. Cifre folli per quanto riguarda il club bianconero che vorrebbe mettere a segno un nuovo colpo da urlo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

Calcimercato Juventus, Neymar che suggestione per Allegri

L’obiettivo della compagine bianconera è quella di tornare protagonista anche in campo europeo con il sogno chiamato Champions League. Al momento sembra soltanto un sogno nel cassetto per la Juventus, che continua a monitorare il fronte calciomercato. Neymar è stato fischiato spesso dai tifosi del PSG, che non l’ha accolto come una vera e propria star dai tifosi parigini. Il suo rapporto con loro è sempre stato un mix tra amore e odio. Ora il su futuro resta in dubbio con una idea da urlo con il top club italiano, pronto al regalo super per Massimiliano Allegri.