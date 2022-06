Il Psg cambia piano, ritorno di fiamma per Milan e Roma

Il Psg è sempre una minaccia durante la sessione estiva di calciomercato, ma il cambio di rotta dei francesi riapre le strade di Milan e Roma

Siamo ormai entrati nel vivo del calciomercato estivo, anche se manca una settimana all’apertura ufficiale della finestra per i trasferimenti. Ovviamente tra le squadre pronte a fare follie in questa sessione di mercato c’è sempre il Psg, ormai strapotenza europea nei trasferimenti. I parigini infatti sembravano poter mettere i bastoni tra le ruote anche a Milan e Roma.

Infatti il Psg sembrava aver messo gli occhi su un obiettivo nel mirino di rossoneri e giallorossi, ma adesso sembrerebbe virare su un altro centrocampista. Si potrebbero riaprire le speranze di Milan e Roma di mettere a segno il colpo.

Il Psg vira su Fofana: Milan e Roma tornano a puntare Renato Sanches

Non c’è mai nulla di scontato in una sessione estiva di calciomercato. Milan e Roma infatti sembravano ormai essere al tappeto quando il Psg si è inserito per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese in uscita dal Lille era finito nel mirino delle due italiane, ma l’inserimento dei parigini, vista la potenza economica, avrebbe rovinato i piani di entrambe.

Però il Psg potrebbe cambiare idea sul portoghese. Infatti il club francese potrebbe cambiare obiettivo virando su Seko Fofana, centrocampista del Lens. Se così fosse, Milan e Roma potrebbero tornare alla carica per Renato Sanches, con i rossoneri ancora leggermente in vantaggio rispetto ai giallorossi.