Addio de Ligt, la Juventus beffa l’Inter per il sostituto

Novità importanti sul futuro del centrale olandese della Juventus, de Ligt, pronto a dire addio ai bianconeri: idea suggestiva per quanto riguarda il suo sostituto

La Juventus è sempre molto attiva tra acquisti e cessioni da urlo in vista della prossima stagione: de Ligt è pronto a cambiare aria con il forte interessamento del Chelsea.

Dopo aver perso Antonio Rudiger, passato al Real Madrid, il Chelsea starebbe pensando a colpi da urlo in vista della prossima stagione per il reparto arretrato. I “Blues” avrebbero messo nel mirino già da tempo il centrale olandese della Juventus, de Ligt, pensando anche all’inserimento di Timo Werner nel maxi affare con circa 40-45 milioni cash.

In questo modo la Juventus, a sua volta, penserebbe subito al sostituto con la possibile beffa anche all’Inter arrivando al centrale brasiliano del Torino, Gleison Bremer, protagonista di una stagione strepitosa. Per lui si tratterebbe così soltanto di un cambio casacca restando così attivo nella città capoluogo piemontese.

Sotto la gestione Juric, Bremer ha attirato anche gli interessamenti di Bayern Monaco e PSG: al momento resta in vantaggio l’Inter, ma in caso di cessione di de Ligt le dinamiche potrebbero cambiare ancora una volta rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri. A Torino è cresciuto a dismisura mettendo in mostra tutte le sue qualità, prettamente di marcatura ad uomo avviando successivamente l’azione offensiva. Bremer dovrà prendere una decisione con il sogno di giocare per la Nazionale brasiliana, ma attenzione alla pista che porta anche all’Italia del Ct Mancini, che lo sta visionando ancora.