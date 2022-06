Neymar alla Juventus, scambio pazzesco: c’è la data

Prende corpo la suggestione riguardante il possibile passaggio di Neymar alla Juventus dal Paris Saint Germain: scambio incredibile e data

Neymar alla Juventus potrebbe non essere soltanto un sogno. Premessa importante: si tratta di un’operazione estremamente complicata senza ombra di dubbio, sotto tutti i punti di vista. Il contratto del brasiliano è in scadenza giugno 2025 e il Paris Saint Germain chiederebbe almeno 80-90 milioni di euro per privarsene. Lo stipendio, inoltre, ammonta a ben 36 milioni di euro netti all’anno. Cifre che generano spavento.

Ma la stella ex Barcellona non sembra più godere della massima fiducia in quel di Parigi e l’ipotesi addio starebbe prendendo corpo sempre di più. Nel caso si arrivasse ad una vera e propria e rottura, la ‘Vecchia Signora’ targata Massimiliano Allegri potrebbe cercare di approfondire il discorso per realizzare questo clamoroso affare.

Neymar-Juve, la strategia del PSG: scambio super nel 2023

Il patron Al-Khelaifi, dal canto suo, avrebbe già una potenziale strategia in mente. Pare che stiano valutando di concedere alla Juventus il prestitoper un anno del classe ’92 questa estate, per poi intavolare uno scambio con Federico Chiesa nel 2023. L’esterno italiano, che spera di recuperare prima possibile dal grave infortunio subito qualche mese fa, presenta una valutazione sui 75 milioni di euro. È bene comunque sottolineare che tale scenario difficilmente diventerà realtà, ma nel calciomercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo.