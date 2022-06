Juventus, ora Di Maria è vicino: cosa manca per la chiusura

Battute finali della trattativa Juventus-Di Maria: ecco cosa manca per la fumata bianca

La Juventus ha voglia di tornare ai vertici della Serie A e non solo e ha già piazzato il colpo Pogba. Il centrocampista francese tornerà a Torino a distanza di 6 anni dall’ultima volta ed è atteso a Torino i primi di luglio.

Il mercato della Juve adesso è incentrato su Angel Di Maria. L’argentino durante un’intervista a ‘ESPN’ non ha nascosto l’interesse dei bianconeri nei suoi confronti, così come quello del Barcellona e la voglia di prendersi il tempo necessario per riflettere. Le parti non hanno mai smesso di trattenere e di restare in contatto e come riportato da ‘calciomercato.it’ , l’affare potrebbe essere alle battute finali.

Juventus ad un passo da Di Maria: ultimi dettagli

La Juventus e l’entourage di Di Maria sarebbero a lavoro per limare gli ultimi dettagli e annunciare il trasferimento dell’argentino a Torino. Gli agenti del ‘Fideo’ hanno sempre avallato l’ipotesi Juve e, di contro, da parte dei bianconeri c’è tutta la volontà di aspettare l’ormai ex PSG. Le parti sono vicine e gli ultimi dettagli riguardano principalmente la durata del contratto che oscilla tra un annuale secco o con l’opzione di rinnovo per la prossima stagione.