Che assist per Allegri, il sogno si realizza a un prezzo ‘stracciato’: torna il bomber

Il calciomercato della Juventus può vedere un gradito ritorno: Allegri esulta, così la Juventus prende il big con lo sconto

Quella da poco chiusa è stata una stagione decisamente dleudente per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il quarto posto, senza alcun nuovo trofeo in bacheca, non può bastare. Ecco quindi che il calciomercato estivo sta già andando in soccorso della ‘Vecchia Signora’ che cerca di puntellare, prima del ritiro estivo, la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri. Diverse le lacune, numerosi i nomi: a sorpresa, da Londra, può arrivare un assist inatteso che farebbe felice il tecnico livornese.

Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital’, l’Arsenal ha intenzione di mettere a segno un colpo in attacco. E tra i candidati alla firma nelle prossime settimane vi sono due nomi in primo piano: Alvaro Morata e soprattutto Alexsander Isak.

Assist da Londra: Simeone ‘accontenta’ la Juventus

Lo svedese, reduce da una grandissima stagione con la Real Sociedad, è seguito dai maggiori club europei ed è considerato, a 22 anni, uno dei talenti più promettenti per il futuro. I ‘Gunners’ potrebbero provare ad accontentare gli spagnoli, che chiedono 50 milioni di euro per il suo cartellino. Se ciò accadesse, la possibilità che Morata finisca in quel di Londra svanirebbe praticamente del tutto. Un vero e proprio assist alla Juventus e ad Allegri, che non ha mai voluto l’addio dello spagnolo e vorrebbe riaverlo anche per il prossimo anno.

Morata, senza altre piste concrete in ballo, ‘costringerebbe’ l’Atletico ad accontentare la società bianconera, vendendolo alle condizioni della Juventus e con un forte sconto. Si tratterebbe per un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ad una cifra relativamente bassa: circa 15 milioni di euro.

Morata nell’ultima stagione ha collezionato tra campionato e coppe, 48 presenze, segnando 12 reti e firmato 9 assist vincenti in maglia bianconera.