Colpo dal Real Madrid: settimana decisiva per il Milan

Il futuro di alcuni giocatori del Real Madrid è in bilico e il Milan osserva con interesse: si apre la settimana decisiva per il colpo

La gioia dello scudetto è stata e continua a essere incontenibile per il Milan, che ora però deve costruire una squadra che nella prossima stagione possa confermare quanto fatto in questa appena terminata. I reparti su cui intervenire sono diversi, soprattutto in vista degli addii. Così la società rossonera è al lavoro per cercare le soluzioni giuste che possano sposarsi bene con le idee di mister Pioli.

In particolare il Milan sembrerebbe aver puntato il mirino in casa Real Madrid, dove alcune situazioni contrattuali potrebbero portare agli addii. Questa settimana potrebbe essere decisiva per il colpo nei piani rossoneri.

Calciomercato Milan, il futuro di Asensio si decide questa settimana

Contratto in scadenza nel 2023 e futuro in bilico per Marco Asensio, attaccante del Real Madrid che a breve dovrà prendere una decisione importante. Infatti lo spagnolo dopo una stagione sottotono è chiamato a decidere quale sarà il suo futuro.

Secondo quanto riportato da ‘Diario Madridista’, per Asensio la prossima settimana sarà quella decisiva: o lo spagnolo deciderà di rinnovare il contratto o in questa sessione estiva verrà ceduto. Sulle sue tracce continua a esserci il Milan, che è pronto a investire sullo spagnolo qualora non dovesse rinnovare, puntando sul calo del cartellino vista la situazione contrattuale.