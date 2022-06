Inter-Dybala: il piano del Milan fa tremare Marotta

Il futuro di Paulo Dybala sotto la lente d’ingrandimento: il Milan alla finestra, adesso l’Inter deve accelerare per regalarlo a Inzaghi

Il campionato ha da oltre un mese regalato i suoi verdetti, decretando il Milan di Pioli campione d’Italia 2021/22. Le attenzioni delle grandi squadre di Serie A sono però tutte rivolte alla prossima annata calcistica che vedrà il suo via il prossimo 13-14 agosto (qui il calendario completo).

Chi si candida ad assoluta protagonista dell’imminente nuova stagione è l’Inter, con Marotta che lavora senza sosta ai colpi da regalare a Inzaghi nell’attuale sessione di calciomercato. Ed in tal senso, Paulo Dybala rimane in cima alla lista delle priorità della dirigenza nerazzurra.

L’Inter rischia grosso: Maldini ci prova per Dybala

L’Inter annuncerà i suoi nuovi acquisti nei prossimi giorni, Romelu Lukaku su tutti. Non Paulo Dybala e, in tal senso, ‘Il Corriere della Sera‘ fa oggi il punto sulla situazione legata al futuro della ‘Joya’ ormai da diverse settimane vicino a vestire la maglia nerazzurra. L’argentino, chiuso il suo contratto con la Juventus, sarà svincolato e sta valutando la proposta dell’Inter, trasferendosi da Torino a Milano. Attenzione, però. Perchè per riuscire a chiudere la lunga ed estenuante trattativa che riguarda il fantasista sudamericano, l’Inter dovrà mettere a segno almeno due cessioni in attacco. Su tutti Alexis Sanchez, ormai fuori dai piani di Simone Inzaghi e che con ogni probabilità saluterà la ‘Beneamata’ durante l’estate.

Anche uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa dovrà necessariamente fare le valigie, per fare spazio (numericamente ed economicamente) all’approdo di Dybala alla corte di Inzaghi. Il Milan, però, rimane interessatissimo alla finestra e se la situazione tra l’attaccante e l’Inter non dovesse sbloccarsi entro una decina di giorni, allora Maldini si preparerà a scendere in campo tentando di inserirsi nella corsa all’argentino.

Nella sua ultima stagione con la maglia della Juventus, Dybala ha collezionato 39 presenze tra campionato e coppe, con 15 gol e 6 assist vincenti.