Anche la Juventus lo sa: de Ligt ormai ha deciso

Futuro sempre incerto per Matthijs de Ligt, che ha svelato il suo malcontento in bianconero poche settimane fa: la Juventus conosce la sua decisione

Settimane intense in casa bianconera tra acquisti e cessioni da urlo: il centrale olandese, Matthijs de Ligt, ha rivelato di voler conoscere il progetto della Juventus dopo aver collezionato due quarti posti in due stagioni. La sua voglia di trionfare è davvero grande e così, al momento, non sembra così felice a Torino dopo alcuni risultati negativi.

Lo stesso giornalista Momblano, molto vicino alle vicende bianconere, durante il programma Juventibus ha svelato novità importanti sul suo futuro: “Al momento c’è un forte interessamento del Chelsea, ma non significa che ha chiesto la cessione. In questo momento non ha intenzione di parlare di rinnovo. Preferisce prima capire questa nuova Juve e poi un domani parlarne”. Poi ha aggiunto dettagli importanti: “Questa sua scelta ha messo in difficoltà un po’ i dirigenti della Juve. Non vorrei che i bianconeri siano insensibili davanti alle proposte del Chelsea. Le cifre sono poco interessanti attualmente. La Juventus non lo reputa incedibile: non ha fatto finora questa mossa”.

Calciomercato Juventus, futuro da decidere per de Ligt

Novità interessanti per la Juventus, che dovrà prendere una decisione in tempi brevi per consolidare il reparto arretrato. Un momento delicato in questa sessione di calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti con il futuro del centrale olandese ancora da scrivere. Lo stesso centrale olandese non vede l’ora di ripartire per raggiungere i migliori obiettivi da collezionare in carriera. Seppur giovane, de Ligt vorrebbe un progetto già altamente competitivo soprattutto in campo europeo.