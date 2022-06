Juve-Guardiola, scambio stellare: Sterling in bianconero

Pep Guardiola continua a monitorare attentamente la Serie A per numerosi colpi da urlo: scambio eccellente con la Juventus, Sterling protagonista

Il Manchester City sogna ancora la vittoria della Champions League con Pep Guardiola che non si arrende mai. Così sul fronte calciomercato il manager spagnolo potrebbe preparare l’assalto al big della Serie A inserendo Sterling come contropartita.

Così Guardiola potrebbe pensare a rinforzare il reparto difensivo con il centrale olandese de Ligt, che interpreterebbe al meglio la sua idea di gioco dopo i trascorsi all’Ajax. Una filosofia comune per puntare sempre più in alto con la voglia dello stesso giocatore della Juventus di cambiare aria mostrando malumore dopo i quarti posti collezionati nelle ultime stagioni.

Così l’idea potrebbe essere quella di inserire anche il talentuoso attaccante del City, Raheem Sterling, seguito a lungo dal Chelsea. Così ci sarebbe una doppia beffa per i Blues con il cartellino del giocatore inglese più una parte cash di 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, de Ligt verso l’addio: Sterling contropartita

Il centrale olandese della Juventus sarebbe sul punto di cambiare aria per essere protagonista altrove con un progetto entusiasmante. Lo stesso club bianconero non lo dichiara incedibile al momento, ma lo venderà soltanto a cifre importanti in vista della prossima stagione. Così de Ligt potrebbe prendere una scelta decisiva in ottica futura per arrivare a collezionare successi entusiasmanti della sua carriera.