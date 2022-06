La Juventus pensa al colpo last minute: ‘scippo’ al Napoli

La Juventus valuta il piano C dalla big di Serie A per l’attacco

La Juventus aspetta con ansia il ritorno di Paul Pogba che a inizio luglio approderà nuovamente a Torino. Il mercato dei bianconeri, però, non si fermerà al centrocampista francese.

La dirigenza bianconera è a caccia di un attaccante che possa rimpiazzare Paulo Dybala e al momento sembra aver puntato tutto su Angel Di Maria, ma parallelamente sta sondando il terreno per altri attaccanti, tra cui Filip Kostic ma non solo. La Juve cerca anche un vice Vlahovic, visto anche il ritorno di Morata all’Atletico Madrid e il piano last minute di Nedved e Cherubini potrebbe essere l’assalto a Dries Mertens. Il belga è in scadenza e non ha ancora rinnovato col Napoli.

Juventus, ipotesi Mertens last minute

Mertens potrebbe diventare il piano C della Juventus, qualora ad agosto non avesse ancora trovato il vice Vlahovic. I bianconeri, però, offrirebbero al belga un ingaggio più basso, circa 4 milioni di euro per due anni. La Juve ha delle perplessità relative all’età di Mertens e per questo terrebbe l’opzione come ultima spiaggia.

Qualora Koulibaly arrivasse a Torino, potrebbe essere proprio lui a convincere Mertens ad accettare la Juventus. La pista è aperta ma al momento i bianconeri hanno altre priorità.