Juve, occhi su Miretti: l’annuncio del dirigente

Il dirigente si esprime sul gioiellino della Juventus, Fabio Miretti

La Juventus sta coltivando molti talenti italiani dall’Under-23 che si sono messi in mostra in Serie C e alcuni di loro anche con la prima squadra.

Uno di questi è il centrocampista classe 2003, Fabio Miretti, reduce da una stagione molto importante con l’U23 ( 3 gol e 4 assist in 26 partite) e successivamente anche con la prima squadra, collezionando 7 presenze tra Serie A e Champions League. Il gioiello della Juve piace a diverse squadre non solo in Italia ma Massimiliano Allegri ha intenzione di valutarlo in ritiro. In merito al futuro di Miretti è intervenuto anche il direttore sportivo italiano dell’Atletico Madrid. Il ds Andrea Berta ha parlato a ‘TuttoSport’.

Berta: “Miretti ha qualità, ha bisogno di serenità”

Le parole di Andrea Berta su Fabio Miretti: “Vedere che ci sono pochi giovani azzurri nella lista dei candidati al ‘Golden Boy’ mi lascia un po’ di amaro in bocca. Miretti? Lo ritengo un buon calciatore, con qualità tecniche evidenti. È un ragazzo che ha bisogno di crescere “serenamente”, senza troppe pressioni o etichette e dandogli la possibilità anche di sbagliare, perché dagli errori si cresce”.