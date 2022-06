Svolta Milan, il super colpo in Premier League

Nuova pista a centrocampo per il Milan, che è al lavoro anche sul post Kessie. Il nome se salta Renato Sanches

È iniziato in salita il calciomercato estivo del Milan campione d’Italia. Le prime ‘grane’ per Cardinale e la nuova proprietà RedBird riguardano i contratti in scadenza il 31 giugno di Maldini e Massara.

Entrambi i dirigenti dovrebbero rinnovare, ma non ci sono ancora gli annunci ufficiali e questi slittamenti hanno frenato in maniera importante i primi colpi in entrata. È infatti saltato l’arrivo di Botman, che ha scelto il Newcastle, e si sta complicando anche quello di Renato Sanches. Sul portoghese del Lille è piombato il Paris Saint-Germain, pronto a mettere sul piatto 30 milioni per beffare i rossoneri. La dirigenza del Milan è così costretta a guardarsi intorno per le eventuali alternative a centrocampo e per il post Kessie.

Calciomercato Milan, occhi su Thomas Partey

Un nome da tenere d’occhio per il club rossonero è quello di Thomas Partey. Il centrocampista dell’Arsenal ha caratteristiche simili a Kessie, basate sulla sostanza e sulla forza, e negli ultimi mesi è stato accostato anche alla Juventus. Non sarà comunque facile arrivare all’ex Atletico Madrid, che è valutato dai ‘Gunners’ almeno 30 milioni di euro e ha un lungo contratto fino al 2025. Staremo a vedere.