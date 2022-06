La Roma cambia i piani: UFFICIALE il dietrofront

La Roma ha preso la sua decisione definitiva, arriva il dietrofront: lo rende noto la società giallorossa tramite un comunicato ufficiale

Estate dalle temperature molto elevate quella della Roma. L’entusiasmo della piazza è alle stelle dopo il trionfo in Conference League e il General Manager Tiago Pinto lavora alacremente in ambito di calciomercato per alzare l’asticella e accontentare mister Jose Mourinho.

In attesa di completare tutti gli acquisti in ballo e non, il club capitolino ha preso una decisione significativo sulla preparazione in vista della prossima annata. Tramite un comunicato ufficiale rilasciato pochi minuti fa, infatti, la società ha reso noto che la squadra non parteciperà al Trofeo Gamper (previsto il 6 agosto), nonostante l’invito del Barcellona.

Roma, UFFICIALE: ritirata la partecipazione al Trofeo Gamper

La Roma spiega che “la decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive – si legge nell’annuncio -, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per Prima Squadra Maschile e per quella femminile del club“. La società poi “ringrazia per l’invito l’FC Barcellona, a cui il Club augura un buon prosieguo di preparazione estiva“.