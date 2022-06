Doppio colpo: la proposta fa tremare l’Inter

L’Inter valuta le prossime mosse, oltre all’imminente ritorno di Romelu Lukaku: l’assalto del top club mette in guardia i nerazzurri

Chiusa una stagione che ha portato due nuovi trofei nella bacheca nerazzurra, l’Inter è ora già proiettata al campionato che comincerà il prossimo 13-14 agosto. Nell’attesa, però, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno intenzione di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, in ogni reparto nell’attuale sessione di calciomercato. Non solo le possibili entrate ma anche le uscite tengono banco in casa Inter: una su tutte può far infuriare Simone Inzaghi.

La pagina Twitter ‘Enganche‘ ha lanciato una vera e proprio bomba. Se n’era parlato già in passato ma adesso un top club inglese può tornare a far paura all’Inter, con uno dei big del tecnico piacentino che torna prepotentemente nel mirino della Premier League.

Il Liverpool spaventa Marotta: pronta l’offerta

Si tratta di Nicolò Barella che, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugn0 2026 con la ‘Beneamata’, potrebbe finire sulla lista degli addii. Il centrocampista piace tanto in Premier e soprattutto in quel di Liverpool, dove Jurgen Klopp ha in mente di regalarsi non pochi rinforzi per la prossima stagione. “Jurgen Klopp del Liverpool sta valutando se proporre un’offerta per Nicolò Barella e Luka Sucic del Salisburgo”, ha twittato ‘Enganche’ mettendo in allarme l’Inter per le prossime settimane. Se il club inglese dovesse effettivamente farsi avanti per l’ex Cagliari, con una proposta convincente, allora l’Inter rischierebbe di fare fatica a dire no.

Un big partirà sicuramente per far quadrare il bilancio e, se non dovesse essere alla fine Milan Skriniar (vicino al PSG) il nome di Barella potrebbe tornare di moda, permettendo alle casse nerazzurra di tornare a respirare. L’Inter valuta Barella non meno di 70 milioni di euro: una pedina quasi insostituibile per Simone Inzaghi che, dunque, rischia di vedere il 25enne sardo vestire la maglia dei ‘Reds’.

Barella, nell’ultima stagione, ha accumulato 48 presenze con la maglia dell’Inter, con 4 reti e ben 13 assist vincenti agli ordini di Inzaghi.