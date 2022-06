La Juve si rifà il look: nuovo scambio a centrocampo

Nuova ipotesi di scambio per la Juventus di Massimiliano Allegri. Ecco il possibile affare per il centrocampo

Paul Pogba potrebbe essere solo il primo tassello del nuovo centrocampo della Juventus di Massimiliano Allegri.

“Sul discorso del centrocampista sono d’accordo, stiamo valutando. Serve un corretto equilibrio tra difesa, attacco e centrocampo, ma assolutamente il discorso fatto ci sta. L’introduzione di Miretti in prima squadra segue questo segnale, valorizzare i giovani. Se poi sono italiani meglio ancora. Va considerato anche il livello a cui vogliamo portare la squadra, non c’è nessuna preclusione ad italiani, anzi, ma vanno considerati i valori in campo e i nostri obiettivi”. Lo ha dichiarato Arrivabene al termine della stagione, anticipando grandi manovre in mezzo al campo. L’intoccabile, di fatto, è solo Locatelli, mentre tutti gli altri centrocampisti sono in bilico e potrebbero lasciare il club bianconero in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Juve, ipotesi di scambio in Premier League

Non è ancora scritto nemmeno il futuro di Weston McKennie, che non è ritenuto incedibile e, di fronte alla giusta offerta, potrebbe salutare già in estate. Ma non solo. L’americano, infatti, potrebbe diventare anche un’importante pedina di scambio in caso di assalti futuri a nuovi centrocampisti. Un nome già accostato da tenere d’occhio è quello di Tielemans, che è pronto al salto dal Leicester. La carta McKennie abbasserebbe notevolmente l’eventuale esborso cash per il belga. Il club inglese, infatti, valuta il giocatore circa 40-45 milioni di euro. Staremo a vedere.