Juventus, Morata ha deciso: sta succedendo adesso

Morata scoglie le riserve sulla sua volontà futura: ecco dove vuole giocare il centravanti spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid

In casa Juventus continua a tenere banco la situazione di Alvaro Morata. L’attaccante ha avuto una stagione di alti e bassi sotto la guida di Allegri, arricchita con 12 gol complessivi e tanto sacrificio al servizio della squadra e, soprattutto, di Dusan Vlahovic, sua spalla nella seconda parte di stagione.

In tutto l’anno, però, ha pesato sulle sue spalle quel diritto di riscatto fissato a 35 milioni pattuito con l’Atletico Madrid. Allegri non ha mai fatto mancare la sua fiducia e i suoi apprezzamenti nei confronti di Morata, ma la società deve pensare anche ai conti e non è mai sembrata convinta al 100% di investire tale cifra.

Ora, alle porte del calciomercato, il suo futuro è un rebus. Se da un lato pare che la volontà del calciatore fosse quella di rimanere in Italia, specialmente per i figli, dall’altro le possibilità di restare in bianconero sono ridotte all’osso. Così Morata si sta guardando intorno e sembrerebbe aver individuato la sua destinazione prediletta.

Morata, l’entourage svela il desiderio dello spagnolo

Stando a quanto riporta ‘El Partidazo de COPE’, Morata vorrebbe restare all’Atletico Madrid. Il suo obiettivo, da quanto filtra, sarebbe quello di sostituire Luis Suarez e di rientrare nelle grazie del Cholo Simeone per diventare l’attaccante titolare.

Il presidente dei Colchoneros non ha fatto mancare le sue parole d’affetto e di gioia per il ritorno di Morata a Madrid e la sensazione è che ci sia concretamente la possibilità che le parti si riabbraccino. La palla passa ora a Simeone, toccherà a lui decidere se puntare nuovamente sullo spagnolo per il suo Atletico.