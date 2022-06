Colpo Milan in Serie A: lo soffiano alla Juventus

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe tornare a seguire molto da vicino Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta nel mirino anche della Juventus: le ultimissime di calciomercato

Il Milan deve ancora dare il via vero e proprio alla sua sessione estiva di calciomercato. Nonostante, ufficialmente, la finestra si aprirà il primo luglio, molti club stanno lavorando per rinforzare gli organici.

L’Inter di Simone Inzaghi ad esempio, ha chiuso per l’arrivo di diversi colpi, uno su tutti Romelu Lukaku, centravanti belga che dopo l’esperienza negativa con la maglia Chelsea torna in prestito a San Siro. Anche la Juventus di Massimiliano Allegri ha lavorato per l’arrivo di due giocatori internazionali e di assoluta esperienza che potrebbero davvero cambiare le sorti della prossima stagione. Stiamo parlando di Paul Pogba, centrocampista francese che lascia in scadenza di contratto il Manchester United, e Angel Di Maria. Anche l’argentino si sta liberando a parametro zero dal PSG e potrebbe portare tutta la sua esperienza al servizio di un reparto offensivo molto giovane composto da giocatori del calibro di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il Milan invece, invischiato nelle questioni legate al cambio di proprietà, è ancora fermo al palo, ma appena il rinnovo di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara verrà ufficializzato, il club meneghino sarà pronto ad operare sia in entrata che in uscita. Oltre a Origi, che ieri è arrivato a Milano, il Milan potrebbe andare su un altro attaccante, stavolta nel campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Milan, occhio al colpo in attacco

Per l’attacco, ma volendo anche per la trequarti, il Milan potrebbe tornare forte sul profilo di Luis Muriel, attaccante colombiano e fantasista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023 ed ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Un affare potenzialmente low cost che aveva ingolosito anche la Juventus di Allegri, ma occhio al Milan che potrebbe fare lo scatto decisivo per completare il reparto.