Contatti già avviati: ten Hag rovina i piani del Milan

Il Milan, dopo Sven Botman, potrebbe dire addio ad un altro obiettivo di calciomercato: c’è l’insidia del Manchester United di Erik ten Hag

È finalmente cominciato il calciomercato del Milan. I rossoneri, dopo diversi giorni dalla chiusura dell’affare, hanno accolto in città Divock Origi, attaccante acquistato a parametro zero dal Liverpool vice campione d’Europa. L’operazione in questione ha riscosso numerosi pareri positivi. D’altronde si tratta di una pedina che indubbiamente potrà dare una grande mano alla squadra targata Stefano Pioli, soprattutto al fine di alzare l’asticella in Champions, lì dove la punta belga spesso si è rivelato decisivo anche a partita in corso e proprio il ‘Diavolo’ ne sa qualcosa.

Ma ovviamente non può bastare. Se per il ruolo di centravanti il discorso è praticamente chiuso, i tifosi si aspettano investimenti importanti da parte della nuova proprietà nelle altre zone del campo. Lo scudetto ha fatto alzare alle stelle l’entusiasmo del popolo milanista, che adesso non ha alcuna intenzione di accontentarsi. Prima, però, bisogna sistemare definitivamente le spinose questioni riguardanti i rinnovi dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara. In attesa di mettere nero su bianco e chiudere il tutto, i due dirigenti mantengono elevata la concentrazione in ambito di trattative. In particolare, si continua a ragionare sulla trequarti.

Calciomercato Milan, obiettivo a rischio: pericolo ten Hag

A tal proposito, è tornato in voga negli ultimi giorni il nome di Hakim Ziyech. Nell’ultima stagione il marocchino classe ’93 non ha trovato molto spazio agli ordini di Tuchel, motivo per cui potrebbe decidere di lasciare il Chelsea questa estate. Le sue caratteristiche sarebbero l’ideale per il Milan, visto che l’ex Twente può agire sia da trequartista che da esterno destro avanzato.

La scadenza del contratto è prevista per giugno 2025, mentre la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Un piano concreto del ‘Diavolo’, che Erik ten Hag però potrebbe rovinare. Se l’Ajax non scenderà dalla richiesta di 70-80 milioni di euro per Antony, infatti, il Manchester United, su indicazione del tecnico olandese, potrebbe decidere di virare con forza proprio su Ziyech. L’attaccante è un pupillo di ten Hag, che lo ha allenato in quel di Amsterdam, e già sarebbe avvenuto qualche contatto. Il Milan, dunque, dovrà fare molta attenzione, c’è l’ennesimo pericolo all’orizzonte.