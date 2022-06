Il Chelsea ci prova con l’Inter: la risposta è la stessa della Juventus

Il Chelsea vuole pescare in Serie A: c’è la proposta all’Inter e dai nerazzurri arriva la stessa risposta della Juventus

Il Chelsea punta la Serie A e lo fa in maniera forte. I Blues trattano de Ligt con la Juventus ma non hanno intenzione di fermarsi al centrale olandese. C’è Koulibaly del Napoli nei pensieri dei londinesi, ma anche Milan Skriniar dell’Inter.

Il difensore slovacco è uno dei piatti forti del calciomercato estivo, considerato che su di lui c’è il forte interesse del Paris Saint-Germain. Il Chelsea sta provando però ad inserirsi, con Tuchel che ha la necessità di chiudere una doppia operazione in difesa. Per Skriniar l’Inter chiede una cifra molto alta nonostante il contratto in scadenza nel 2023: si parla di almeno settanta milioni di euro che i Blues proveranno a far scendere con l’inserimento di una contropartita. Nel dettaglio, il calciatore che potrebbe essere proposto a Marotta è uno dei nomi prospettati anche alla Juve nell’operazione de Ligt.

Calciomercato Inter, la proposta del Chelsea per Skriniar

Il Chelsea va a caccia di difensori e lo fa dirigendo lo sguardo in Serie A. Oltre a de Ligt, piace anche Skriniar per il quale da Londra è pronta a partire la proposta: Timo Werner più un conguaglio economico. Considerato che l’attaccante tedesco è valutato tra i 30 e i 35 milioni, il Chelsea potrebbe offrire la stessa cifra cash per provare a convincere l’Inter.

Un tentativo destinato però ad andare a vuoto: con l’arrivo di Lukaku e la trattativa per Dybala, il reparto avanzato nerazzurro è al completo. Inoltre la volontà di Marotta è quella di cedere Skriniar soltanto davanti ad una proposta esclusivamente economica, senza contropartite. Un po’ la linea assunta anche dalla Juventus che non è convinto di Werner come contropartita e, al momento, pensa alla cessione di de Ligt soltanto davanti ad una importante offerta cash.