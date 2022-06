CMNEWS | Lukaku è arrivato a Milano: visite e firma in arrivo per Big Rom

Romelu Lukaku è atterrato a Milano nelle prime ore della mattinata: visite mediche e firma in giornata per Big Rom

Sembrava impossibile, ma ora è realtà: Romelu Lukaku si appresta a diventare (nuovamente) un giocatore dell’Inter. A meno di 12 mesi dal suo discusso addio – col giocatore che ha chiesto successivamente scusa per non aver spiegato a dovere la sua volontà di affermarsi al Chelsea – il bomber belga è pronto per la sua seconda avventura in maglia nerazzurra.

Atterrato praticamente all’alba all’aeroporto di Linate Milano, l’ex Manchester United ha subito posato per i fotografi con una sciarpa dell’Inter al collo. “Sono troppo contento“, le sue prime parole all’arrivo. Per il centravanti belga c’è ora da espletare l’oter medico tra Humanitas e Coni, prima della firma nel pomeriggio nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione.