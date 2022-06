Addio all’Inter, ha detto sì: accordo totale in Serie A

Una pedina di proprietà dell’Inter si appresta a lasciare il club nerazzurro a brevissimo: accettata l’offerta in Serie A, firma a un passo

L’Inter attiva in entrata, ma anche sul fronte uscite. Dopo aver accolto questa mattina in città i nuovi acquisti targati Kristjan Asllani e, soprattutto, Romelu Lukaku, la ‘Beneamata’ è pronta a salutare nuovamente una pedina della rosa di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Stefano Sensi, che era tornato dal prestito alla Sampdoria.

Ora il classe ’95, molto sfortunati negli anni passati a causa dei vari infortuni subiti, è pronto ad intraprendere una nuova avventura. Stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, infatti, il calciatore si è convinto a sposare l’ambizioso progetto di Berlusconi e Galliani al Monza. Il club brianzolo premeva da qualche settimana per assicurarsi le prestazioni dell’ex Sassuolo e aveva già raggiunto l’accordo con la società nerazzurra sulla base di un prestito secco. Mancava soltanto il sì del centrocampista, arrivato questo pomeriggio.

Calciomercato Inter, Sensi va al Monza: fissate le visite mediche

Sensi, inoltre, si sottoporrà alle visite mediche di rito tra venerdì e sabato, per poi mettere nero su bianco e dare il via all’esperienza biancorossa. Mister Giovanni Stroppa, dunque, potrà disporre di un rinforzo importante in mezzo al campo, ulteriore segno della volontà del Monza di non recitare un ruolo da comparsa nella massima serie.