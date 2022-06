Neymar-Juventus: il grande ex ‘rovina’ tutto

Il calciomercato della Juventus rimane vivo, con il sogno Neymar sullo sfondo: lo zampino dell’ex complica i piani della ‘Vecchia Signora’

Secondo quanto viene riportato da ‘Don Balon’, il futuro del brasiliano Neymarsarebbe ormai definito. Niente più PSG, il fuoriclasse lascerà la società di Al-Khelaifi che ha invece tutta l’intenzione di proseguire con Mbappè e Messi al centro dell’attacco dei parigini.

Adesso, però, per Neymar che è stato recentemente accostato anche alla Juventus, potrebbero aprirsi le porte della Premier League. A pensare all’ex Barcellona sarebbe infatti il Chelsea, a caccia di rinforzi per puntellare la rosa di Tuchel.

Niente Juventus: “Neymar deve venire qui”

Proprio Tuchel conosce benissimo il brasiliano, avendolo già allenato proprio al PSG e gradirebbe il suo approdo a Londra. Il vero sponsor per la possibile firma di Neymar è un suo connazionale ed compagno sotto la Tour Eiffel: Thiago Silva. Nonostante i 37 anni, l’ex milanista resta uno dei leader insostituibili dei ‘Blues’ ed è per questo che la sua parola può pesare non poco anche nell’economia del mercato estivo. “Deve venire al Chelsea, se ciò accadrà sarà la cosa migliore che può succedere. Non abbiamo bisogno di aggiungere altro…”.

Un intervento sibillino quello del difensore che potrebbe quindi convincere l’amico a sposare il progetto del Chelsea, già tra poche settimane. “Non so nulla del suo futuro ma spero che tutto vada a buon fine”, ha chiuso Thiago Silva che, dunque, attende l’assalto dei ‘Blues’ per tornare a giocare insieme a Neymar. Una pessima notizia per la Juventus che, sotto traccia, ha fino ad ora cullato la possibilità che potersi fare un regalo da sogno in attacco.

Neymar pare destinato quindi ad altri lidi: il suo approdo nella Torino bianconera rischia di complicarsi irrimediabilmente. Il Chelsea e Thiago Silva aspettano il campione brasiliano.