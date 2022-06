Il Milan cerca alternative: colpo in fascia in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di un vice Theo Hernandez. Occhio al nome di Rogerio, terzino sinistro del Sassuolo, le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, campioni d’Italia in carica dopo la vittoria dello scudetto i danni dell’Inter di Simone Inzaghi, stanno vivendo una situazione particolarmente complicata legata alla società.

Il passaggio di proprietà da Elliott a Red Bird ha portato una rivoluzione che è ancora in moto e che potrebbe costringere il Milan ad un mercato di “limbo” in attesa di novità e chiarimenti. Nel frattempo, Paolo Maldini e Massara sono al lavoro per rinforzare una squadra che deve confermarsi nel campionato italiano di Serie A e fare meglio nel girone di Champions League, vista anche la partenza nella prima fascia al sorteggio.

Di sicuro, uno dei protagonisti della scorsa stagione è stato Theo Hernandez, terzino sinistro francese anche della Nazionale di Didier Deschamps. L’ex giocatore del Real Madrid, a Milano, ha trovato la sua dimensione ed è ormai un top player a livello europeo nel suo ruolo, ma i ricambi spesso hanno deluso. Basti pensare a Ballo-Toure. L’esterno, arrivato nel 2021, ha deluso e il club meneghino potrebbe rituffarsi sul mercato per trovare un’alternativa di valore, magari proprio nel campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Milan, il rincalzo arriva dalla Serie A

Il nome buono per il Milan potrebbe essere quello di Rogerio, terzino sinistro del Sassuolo. Il giocatore brasiliano, precedentemente di proprietà della Juventus, non è stato un titolarissimo nell’ultima annata e la sua valutazione di circa 7 milioni di euro potrebbe essere ulteriormente abbassata visto il rendimento non così continuo. Rogerio ha buone qualità di spinta e di copertura e potrebbe essere il vice Theo perfetto per il Milan.