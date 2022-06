Atalanta, da Demiral a Pinamonti passando per Ilicic: Percasi allo scoperto

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, esce allo scoperto sulle situazioni di mercato legate a Demiral, Ilicic e Pinamonti

La stagione che si è chiusa è stata sicuramente deludente per l’Atalanta, che è scivolata all’ottavo posto, fuori dalla zona europea. Così adesso la ‘Dea’ deve ricostruire una squadra in grado di conquistare un posto in Europa, dove è stata protagonista negli ultimi anni. Il calciomercato sarà una fase fondamentale per consegnare a Gasperini una squadra all’altezza della situazione.

Così a parlare del calciomercato dell’Atalanta è stato l’amministratore delegato Luca Percassi, che ha spiegato le situazioni relative al futuro di Ilicic e Demiral, oltre agli obiettivi in entrata come Andrea Pinamonti.

Calciomercato Atalanta, Percassi allo scoperto: “Pinamonti è interessante”

Si apre la sessione estiva di calciomercato e l’Atalanta si prepara a costruire una squadra che possa puntare subito al ritorno in Europa, dopo la deludente scorsa stagione. A parlare del mercato della ‘Dea’ è Luca Percassi, che alla presentazione di una partership ha parlato di Demiral svelando: “Demiral rimane. Il mercato poi può portare delle sorprese non solo per lui, ma per chiunque”. Poi sul futuro di Ilicic afferma: “Ha un anno di contratto con un altro di opzione a favore della società. È un giocatore di cui conosciamo il valore. Parleremo con lui con grande franchezza nei prossimi giorni. Lunedì sarà a Zingonia”.

Invece sul mercato in entrata afferma: “Pinamonti è un giocatore interessante e ci stiamo lavorando, ma non c’è nessun incontro per ora. Per Ederson mancano dettagli importanti. Nei prossimi giorni sapremo qualcosa di più concreto”. Infine sulle uscite di Carnesecchi e Miranchuk spiega: “La Lazio vuole il portiere e ha fatto un’offerta, ma non è in linea col suo valore. Per Miranchuk ora si entrerà nel vivo”.