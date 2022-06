La Juve raddoppia: doppio colpo dal PSG

Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo: non solo Paul Pogba, doppio rinforzo da Parigi

La Juventus è pronta a vivere un calciomercato estivo da assoluta protagonista. Dopo l’ormai chiusura imminente dell’affare Pogba, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di continuare ad accontentare Allegri che ha richiesto diverse pedine per puntellare la rosa in vista dell’imminente nuova stagione.

Gli occhi della Juventus sono quindi tutti rivolti al Ligue 1 ed in particolar modo in casa PSG, dove i campioni di Francia cambieranno molto per provare a dare un nuovo assalto alla Champions League. Tra le possibili uscite, ben due big potrebbero finire per vestire la casacca bianconera: uno su tutti, Leandro Paredes.

Non solo Paredes: due rinforzi da Parigi

La Juventus avrebbe infatti posto nel mirino due dei profili che, al PSG, potrebbero fare tanta panchina nella prossima stagione. Si tratta in primis di un vecchio pallino della dirigenza bianconera, quel Leandro Paredes (accostato anche all’Inter negli ultimi mesi) per il quale il feeling non è stato mai nascosto da parte dei vertici juventini. L’argentino, in scadenza il 30 giugno 2023 con il PSG, potrebbe dunque fare ritorno in Serie A dopo l’esperienza con la maglia della Roma. La valutazione è di circa 20 milioni di euro. Il centrocampista, però, non sarebbe il solo a poter trasferirsi da Parigi sotto la Mole. Anche Presnel Kimpembe potrebbe fare al caso della Juventus. Dopo l’addio di Giorgio Chiellini e quello sempre più probabile di Matthijs de Ligt, la priorità per la ‘Vecchia Signora’ è sicuramente portare un nuovo centrale di peso agli ordini dell’allenatore livornese.

E Kimpembe farebbe al caso di Allegri, vista la ancora giovane età (26 anni) ed una grande esperienza internazionale. In questa stagione agli ordini di Pochettino il talento francese ha accumulato 41 presenze tra campionato e coppe, con 2 reti ed 1 assist vincente all’attivo. La sua valutazione può sfiorare i 35-40 milioni ma la società di Andrea Agnelli potrebbe combinare l’arrivo del difensore insieme a quello di Paredes, per un esborso complessivo di 55-60 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire: Paredes più Kimpembe, la Juventus ha tutta l’intenzione di fare sul serio per tornare subito ai vertici della Serie A così come della Champions League.