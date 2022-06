Rabiot in Premier: l’annuncio spiazza tutti

Il futuro di Adrien Rabiot continua a tenere banco in casa Juventus: arriva l’annuncio sull’ipotesi inglese

L’esordio in campionato contro il Sassuolo, tra esattamente un mese e mezzo, rimane un appuntamento ancora lontano per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri sono fortemente concentrati sul mercato che, tra entrate ed uscite, riserverà ancora molte sorprese alla rosa allenata dal tecnico toscano. In tal senso, arrivano novità rilevanti. Il giornalista Romeo Agresti, su ‘Youtube’, è intervenuto per fare il punto sul calciomercato estivo ed in particolar modo su quello che riguarda la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri restano tra i grandi protagonisti dell’attuale sessione, con l’imminente approdo (salvo clamorose sorprese) di Paul Pogba e Angel Di Maria. Le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono tuttavia rivolte anche alle cessioni ed Agresti ha fatto chiarezza su uno dei nomi che molto difficilmente rimarrà a Torino anche l’anno prossimo: Adrien Rabiot.

Rabiot-Liverpool: c’è la svolta

Il francese, in scadenza il 30 giugno 2023 con la società di Andrea Agnelli e desideroso di cambiare aria dopo una stagione così deludente. Rabiot, che percepisce 7 milioni netti a stagione, è stato accostato a diversi grandi club, soprattutto in Premier League. Ed è proprio in Inghilterra che l’insistente voce che vedrebbe il Liverpool pronto a fare sul serio per strappare il centrocampista alla Juventus, non troverebbe conferme. Agresti, infatti, ha ribadito come al momento non vi siano prove tangibili del fatto che i ‘Reds’ vorrebbero puntare su Rabiot, per rinforzare la rosa a disposizione di Jurgen Klopp.

Un tormentone destinato a durare tutta l’estate, con il restyling della mediana bianconera che coinvolgerà in prima persona proprio il talento transalpino arrivato a zero dal PSG nell’estate 2019. Nell’ultima stagione, Rabiot ha collezionato ben 45 presenze complessive, senza reti ma con 2 assist vincenti.

Nonostante il rendimento altalenante, il francese ha ricevuto grande fiducia da parte di Allegri. Le strade però, nelle prossime settimane, sono destinate a separarsi.