Zaniolo alla Juventus: spunta una contropartita di lusso

Il calciomercato di Roma e Juventus entra nel vivo: non solo Zaniolo sul piatto, ecco la pedina che può sbloccare l’affare

Un’annata chiusa nel migliore dei modi. La Roma di Josè Mourinho ha trionfato nella Conference League battendo, grazie alla rete di Zaniolo, il Feyenoord e tornando ad un successo europeo che mancava ormai da troppi anni. Il club capitolino ha tutta l’intenzione di rinforzarsi nell’attuale sessione di calciomercato ed uno dei nodi più spigolosi da sciogliere rimane sempre quello legato proprio al man of the match che ha regalato a Mourinho un nuovo trofeo: Nicolò Zaniolo.

Il fantasista giallorosso, è chiaro da tempo, piace tantissimo al Milan ma soprattutto alla Juventus. E la ‘Vecchia Signora’, approfittando del contratto in scadenza tra due anni, potrebbe provare a riaprire dei dialoghi con la Roma per la cessione dell’ex interista che può partire per 40 milioni anche se la Roma vorrebbe incassare una cifra superiore.

Così Mourinho può dire sì: Zaniolo-Juve, ecco la chiave

Uno scenario che va avanti ormai da tanto tempo, Zaniolo è considerato una pedina fondamentale per i giallorossi che tuttavia alla giusta proposta potrebbero anche decidere di lasciarlo partire. E la Juventus lo vorrebbe per completare un attacco da sogno, con Chiesa e Vlahovic nel tridente che numeri alla mano può fare davvero bene in Serie A e Champions League. Per superare le resistenze della Roma, un nome che un pò a sorpresa potrebbe convincere i giallorossi a dare il via libera è quello di Nicolò Fagioli.

Il gioiello che ha trascinato la Cremonese in A, è considerato uno dei talenti più puri del calcio italiano: la valutazione, vista la scadenza tra dodici mesi con la Juventus, si avvicina ai 10-12 milioni di euro. 33 presenze con 3 reti e 7 assist vincenti, hanno convinto la maggior parte degli addetti ai lavori della crescita esponenziale di Fagioli, sui cui Mourinho potrebbe decidere di puntare.

Un Nicolò, quello protagonista nella Capitale, che rimane costantemente nei pensieri della Juventus: l’altro, 21enne prodigio piacentino, può fare il percorso inverso vestendosi di giallorosso.